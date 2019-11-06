Скільки тернополяни заплатять за три дні опалювального сезону у жовтні?

За три дні опалювального сезону у жовтні тернополяни заплатять 3 гривні 47 копійок за кв. м. опалювальної площі.

Тариф на послугу з централізованого опалення для населення залишається незмінним ще з минулого опалювального сезону— 42 грн. 24 коп.

При нарахуванні за послугу централізованого опалення для мешканців будинків, які не обладнанні лічильниками теплової енергії враховується кількість фактичних днів надання послуги та температура зовнішнього повітря.

Для проведення розрахунків, до КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» надходять дані від обслуговуючих організацій із зазначенням дати подачі теплоносія до будинку. Отож, мешканці квартир до яких тепло поступило 30 жовтня заплатять лише 2 грн. 38 коп. за кв. м. опалювальної площі, а тернополянам, до помешкань яких тепло надійшло лише 31-го жовтня, послуга обійдеться в 1 грн. 27 коп. за кв. м. опалювальної площі.

Проведення розрахунків здійснюється на підставі офіційної метеорологічної інформації, яку підприємству надає гідрологічний центр. Таким чином визначається середньозважений показник щодо температури зовнішнього повітря в кожній із діб розрахункового періоду, протягом яких фактично надавалася послуга з централізованого опалення. Тому споживачі сплачуватимуть за фактично спожиті послуги протягом місяця в залежності від температури зовнішнього повітря, інформує КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”