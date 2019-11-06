На Тернопільщині рівень малюкової смертності – найнижчий по Україні

Про те, що “рівень малюкової смертності у закладах охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ України, у 2018 році був найвищим у Луганській області, а найнижчим – у Тернопільській при показнику по Україні 8,2%, повідомила на колегії управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації , що відбулася в ОДА за підсумками роботи медицини області за 9 місяців 2019 року головний спеціаліст – педіатр відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Майя Голяк.

Вона проінформувала, що “за 9 місяців 2019 року у пологових відділеннях на Тернопільщині народилось 6017 немовлят”, порівняно з 2018 роком цей показник становив 6490 немовлят.

– Померло 39 дітей до першого року життя (у 2018 році – 47), в тому числі, у віці до шести діб – 18 немовлят (у 2018 році – 27),у віці до 27 доб – 22 (у 2018 році -33), мертвонароджених – 35. При цьому показник дитячої смертності склав 6,28 при 7,0 у 2018 році. Дитяче населення станом на 01.01.2019 по Тернопільській області становить 197 654.

Хоча, попри зростання показників народжуваності, показники зменшення кількості дитячого населення абсолютно не тішать. Так, головний спеціаліст – педіатр відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА назвала той факт, що щороку дитяче населення Тернопільщини зменшується на майже дві тисячі дітей (теперішні показники – 1823 дитини).

Звісно, що Тернопільська область не єдина, де спостерігається депопуляція. Величезний фактор відіграє еміграційий процес, що посилюється щодень. Навіть у попередньому, позитивному для народжуваності, році смертність є нижчою. Проте, триває скорочення населення, в цілому. За останні п’ять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%.

Довідково

В Україні Державна служба статистики наводить щорічні дані про “кількість живонароджених на 1000 наявного населення”. У таблиці подано дані Державної служби статистики щодо народжуваності в 1990-2018рр.