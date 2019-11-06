Через прорив газової мережі частина Тернополя без опалення та гарячої води

Через прорив газової мережі декілька вулиць у Тернополі тимчасово без опалення та гарячої води. Про це повідомляє міська рада.

У зв’язку з проривом газопровідної мережі на вул. Коновальця тимчасово не працюють три котельні – на вул. Галицька, 40, Лемківська, 23 та Степана Бандери, 47. Відтак, у будинках, які обслуговують дані котельні, тимчасово відсутнє теплопостачання та подача гарячої води.

❗Працівники «Тернопільміськгаз» планують ліквідувати прорив до 20.00 год.

Після цього фахівці КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» одразу відновлять роботу котелень, а відтак і подачу гарячої води та теплоносія до будинків.