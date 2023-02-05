Сьогодні на Тернопільщині виключатимуть світло тільки з 16.00 до 20.00
Сьогодні , 05 лютого, вимкнення електроенергії відповідно до Графіка погодинного вимкнення електроенергії буде застосовуватись лише з 16:00 год. до 20:00 год.
⚡У цей час відключення відбуватимуться згідно з Графіком погодинних відключень та охоплюватимуть основні черги.
💡Протягом решти доби погодинних відключень не буде.
❗ Звичайно, якщо не надійде іншої вказівки від диспетчера вищого рівня НЕК “Укренерго”.
🇺🇦Енергетики нагадують, що варто пам’ятати про економне використання електроенергії.