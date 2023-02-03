Програма USAID DOBRE підписала меморандум про співпрацю із Тернопільською ОВА

Третього лютого 2023 року Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) та Тернопільська обласна військова адміністрація підписали меморандум про співпрацю.

Серед основних напрямів Програми DOBRE на 2022-2025 роки – залучення громадськості до управління справами територіальних громад, підтримка місцевого економічного розвитку, консультаційна допомога в управлінні фінансами бюджетів громад, вдосконалення послуг місцевого самоврядування, грантова підтримка та допомога громадам у подоланні наслідків війни.

Меморандум підписали керівник Програми USAID DOBRE Брайан Кемпл та голова Тернопільської ОВА Володимир Труш за участі представників Програми, голів громад-партнерів із Тернопільщини, журналістів.

«Тернопільщина була однією з перших, з ким ми почали співпрацю, – сказав Брайан Кемпл, керівник Програми DOBRE. – Ми добре знаємо, скільки ваша область, як і інші західні регіони України, надають допомогу й підтримку постраждалим громадам на сході, півночі та півдні. Мета Програми DOBRE полягає в тому, щоб допомогти громадам впоратися із завданнями і скористатися можливостями, які дала їм децентралізація. Ми бачимо, що громади, які проходять цей процес, стали більш стійкими в кризових умовах. І ми вважаємо, що коли є стійкі та самостійні громади, то вся Україна стає сильною. І досвід громад, з якими ми співпрацювали, це доводить».

«Ми цінуємо підтримку і допомогу не тільки Програми DOBRE, а й всього американського народу, – наголосив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. – І ми готові брати участь у різних міжнародних проєктах. 58 релокованих на Тернопільщину підприємств – це показник, що люди довіряють нашій області, що в нас – нульова толерантність до корупції. Ми завжди готові працювати в проєктах, у центрі яких стоїть людина та її потреби. Можу гарантувати, що наші громади, відібрані Програмою DOBRE, виконають все вчасно, якісно і для людей».

Програма DOBRE впродовж наступних років надаватиме консультаційну допомогу 60 громадам-партнерам України з питань фінансового управління, кадрово-організаційних питань, управління наявним майном, земельних ресурсів, закупівельного процесу. Зокрема, п’ять громад Тернопільщини, які зараз співпрацюють із Програмою, теж отримають як практичну, так і навчальну допомогу. До слова, Шумська, Лановецька та Підволочиська громади отримали нещодавно додаткове фінансування в сумі близько $90 000 для облаштування локацій для внутрішньо переміщених осіб.

«За час співпраці з Програмою DOBRE ми навчилися не тільки залучати гроші, а й заробляти їх, – каже голова Вишнівецької громади Володимир Кравець. – Велику допомогу отримали у вигляді навчальних тренінгів, яких потребуємо й надалі. Маємо зацікавлення в реалізації проєктів, які би спонукали молодь більше долучатися до життя нашої громади і тих позитивних реформ, які ми втілюємо».

«У співпраці з Програмою DOBRE ми найбільше цінуємо досвід, який ми отримуємо, в тому числі міжнародний, – стверджує голова Шумської громади Вадим Боярський. – Для нас важливі і кваліфіковані консультації від професіоналів, і навчальні тренінги. І якщо ми зможемо цей досвід реалізувати для розвитку своєї громади, це буде дуже добре».

На заході Брайан Кемпл вручив протоколи про співпрацю із Програмою DOBRE головам Лановецької, Підволочиської, Шумської, Вишнівецької та Золотниківської громад Тернопільської області.

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Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL) та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.