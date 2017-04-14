Спіймали трьох молодиків, які обікрали аграрне підприємство

Працівники Тернопільського відділення поліції впіймали місцевих крадіїв. Зловмисники викрали майна на суму 20 000 гривень. Тепер їм загрожує позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 23-річного жителя Тернопілля. Хлопець розповів, що виявив відсутність з гаражу чотирьох акумуляторних батарей та моторів.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб причетних до злочину. Ними виявились троє мешканців краю. Один з підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За словами начальника місцевої поліції Віктора Волощука, дану крадіжку скоїли троє парубків з району. Перебуваючи в одній компанії, хлопці почули розповідь, що в селі Застав’є розташоване велике аграрне господарство, де зберігається багато різноманітного автомобільного приладдя.

Один із крадіїв взяв автомобіль у батька на якому вони і поїхали вчиняти злочини. Крадії потрапили до гаражного приміщення віджавши металеві прути у віконних отворах. Під час першої вилазки хлопці поцупили мотори, які згодом продали. Витративши готівку, приїхали красти знову. Цього разу винесли з підприємства чотири акумуляторні батареї. Зрештою власник помітив зникнення майна та повідомив місцевих правоохоронців.

Поліцейські встановили осіб причетних до злочину.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 185 ККУ- крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.