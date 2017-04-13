Митрополит Василій омив ноги священикам (відео)

13 квітня у Великий четвер Страсного тижня відбувся Чин умивання ніг, який здійснив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк). Згідно з уставом Богослужіння, під час читання Євангелія Архиєрей перепоясав себе рушником, влив освячену воду до умивальниці і обмив ноги 12-ом священикам архиєпархії.

Молитовне дійство відтворюють церковні ієрархи, слідуючи прикладу Ісуса Христа, який на знак покори омив своїм учням і апостолам ноги на Тайній Вечері.

Подія відбулася в Архикатедральному соборі Тернополя після закінчення заамвонної молитви Вечірні з Літургією св. Василія Великого. У молитві, окрім священиків архиєпархії, взяли участь семінаристи Тернопільської духовної семінарії, представники монаших чинів та вірні.

Насамкінець Архиєрей помолився з вірними за Україну, за мир і спокій, а також за Єпископа-помічника Теодора (Мартинюка), який вчора відбув з духовною місією у зону АТО.

