Спортивний майданчик на вулиці Київській у Тернополі. Перемога чи зрада?

Про черговий цирк з Громадським бюджетом, а саме, з проектом на вулиці Київській пише депутат міської ради Ігор Турський.

За його словами, 19 жовтня проект отримує позитивне рішення, а вже 20 числа на додатковому засіданні без попередження автора проекту відхиляється надуманими зауваженнями.

Депутат пише, що у відмовному висновку, розуміючи, що відмова тернополянам у боротьбі за майданчик в рамках Громадського бюджету може вилізти боком і міському голові і членам номінаційного комітету, зазначено “номінаційному комітету звернутися до міського голови із проханням щодо виділення коштівдля влаштування майданчика і включити його у титульний список на 2018 рік”.

Вважаю, що таким рішенням ті, хто відхилили громадський проект, взяли на себе повну відповідальність за спорудження майданчика у 2018-му році в рамках основного бюджету.

Не маючи віри ні міському голові, ні частині номінаційного комітету, на прохання людей написав депутатське звернення з вимогою включення спортивного майданчика на вулиці Київській в основний бюджет міста Тернополя на 2018 рік, – каже Ігор Турський.

КОРОТКА ІСТОРІЯ ПИТАННЯ:

1. 2012-2014рр. – люди аргументовано просять спортивний майданчик.

2. 2015 рік – Надал у виборчий період обіцяє спортивний майданчик.

3. 2016 рік – Надал навіть НЕ пропонує закласти кошти в бюджеті на спортивний майданчик. Турський пропонує і навіть наполягає запланувати цей майданчик, але в кінцевому результатів пропозиція міським головою категорично відхиляться.

4. 2017 рік – Надал знову НЕ пропонує закласти кошти в бюджеті на спортивний майданчик. Пропозиції Турського відхиляються.

5. Мешканці мікрорайону (кілька вулиць і виборчих округів) разом з Турським розробляє і подає проект спортивного майданчику на Громадський бюджет.

6. Усіма можливими способами Надал не допускає проект спортивного майданчику до Громадського бюджету.

7. Надал вагається чи знову блокувати майданчик у 2018-му році чи все ж запланувати його в бюджеті Турський пише депутатське звернення з підписами людей із вимогою включити спортивний майданчик в проект основного бюджету міста на 2018 рік.