Короткі висновки по сесії Тернопільської міськради, яка відбулась 24 жовтня

Прогнозовано міський голова і більшість народних обранців, м’яко кажучи, дуже погано чують людей.

Але професійно роблять вигляд, що чують. Побудували собі власний уявний світ і живуть в ньому.

Невеличкі перемоги завдяки тиску громадськості:

1. Сергій Надал був змушений хоч якось реагувати на чітку вимогу тернополян по забороні торфових котелень і застосував свій хитрий традиційний прийом – сам став автором проекту рішення про заборону торфових котелень (правда, він не уточнив, що його проект ніпрощо, так як абсолютно не забороняє котельні на торфі і є лише маніпуляцією). Чудово, що вдалось домогтись голосування правки по прямій забороні торфових. Але зле, що почули громаду лише 18 депутатів.

2. Прийняте рішення авторства Андрія Шкули про заборону будівництва в парку «Національного відродження» (на жаль, це лише тимчасово – допоки не поправлять документи так, щоб приватне будівництво в парку отримало нову назву на кшталт «соціальний хостел», «футбольний мотель» чи «дитячий інтернат»).

3. Призупинено спроби скандальних забудови на вулицях Галицькій та Карпенка.

Тепер чому ми (троє депутатів, котрих Сергій Надал та ручна, залежна від нього, «Свобода» бояться як вогню) не проривалися на сесію:

1. Аби не дати можливість рабам Сергія Надала та людям без власної гідності заполітизувати ситуацію та відволікти суспільну увагу від значно серйозніших проблем: торфові котельні, забудова парків, земельний і бюджетний дерибани.

2. Служити громаді можна інколи ефективніше поза стінами сесійної зали. Сьогодні саме такий день. «На слабо» нас не візьмеш. Надіємось, ми це вже не раз довели. Завдяки нашій відсутності усі, хто на словах підтримують громаду мали змогу на ділі це продемонструвати і не переживати, що вони вимушено надають якусь політичну допомогу ненависним Сергію Надалу трьом депутатам (Сороколіту, Турському, Навроцькому).

3. Думаюча частина «гостей міста», звезених Сергієм Надалом та «Свободою», мали змогу побачити значну кількість об’єктивно невдоволених людей, котрі ніяк не пов’язані з так званими «зрадниками». Також «гастролююча група підтримки» побачила нікчемний рівень підтримки тернополянами «успішного» мера. Щоб захистити злодіїв – доводиться везти людей з інших регіонів.

4. Ми координуємо свої дії з громадськістю, виборцями й тернополянами. І будемо діяти найнеочікуваніше для корумпованої системи Сергія Надала. Ми відстоюємо і представляємо не власні інтереси, а інтереси громади.

Щодо частини депутатів з більшості фракцій, то нам шкода як легко зумів Сергій Надал зробити з них своїх підлеглий та сліпих виконавців.

Велика кількість депутатів не розуміють, що купити можна багато що, але точно не власне ім’я чи повагу людей. Гнів людей наростає.

Також, скидається на те, що дана сесія чи не рекордсмен по негативних (провальних) голосуваннях законних рішень тернополян без пояснення причин.

Отож:

Усе рухається своїм логічним шляхом. Тернополяни все чіткіше розуміють хто є хто.

Громада структурується, громадянське суспільство міцніє, росте. І перемога буде громадою!

Депутат міської ради Іван Сороколіт