Спинити будівництво біля Березолю неможливо, бо там сила…

Ситуація щодо будівництва на території “Березолю” перемістилась в судову площину. Про це повідомляє депутат міської ради Андрій Шкула.

Будова йде. Спинити її силовим методом не реально бо з іншого боку сили (“спортсмени”) більше.

Станом на зараз є: розслідування, йде суд щодо скасування містобудівних умов, буде суд щодо скасування інвестиційної угоди, розглядають варіант пошуків ділянки в замін, сесійне звернення до правоохоронців помітити проблему, до обласного архбудконтролю перевірити законність.

Нагадаємо, за приміщенням «Березолю» хочуть звести житлову новобудову. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що їхньої думки з цього приводу ніхто не запитував. Люди бояться, що через будівельні роботи можуть постраждати їхні помешкання, які знаходяться на схилі за будинком культури. Фахівці кажуть, що їхні побоювання не безпідставні. Спільної мови забудовник із мешканцями не знаходить. Згодом на земельну ділянку наклали арешт і на деякий час будівництво припинилось, поки суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Олександр Дуда не скасував арешт.