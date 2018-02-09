Тріщини в 4 поверхи та грибок на стінах: у Тернополі прибудови руйнують будинки (відео)

Дім у центрі Тернополя сиріє, бо тут є добудова. Через неправильне розміщення зливові стоки потрапляють прямісінько у підвал. Вже звідти волога вразила стіни, позбутися грибка неможливо. А прогниле дерев’яне перекриття – небезпека для людей.

А ще є дім неподалік і тут також звели незаконну прибудову. Людям урвався терпець, коли власник без витяжки та спецобладнання здав приміщення цілодобовому фаст-фуду. Сусіди почали задихатися у квартирах. До того ж, аби розширити приміщення на першому поверсі, розбили опорну стіну. Тепер тут наскрізна тріщина, яка тягнеться уздовж 4 поверхів.

У мерії інше пояснення: мовляв, це не добудова, а літній майданчик. І міські обранці законно передали його в оренду. А ось щодо прибудов, якими рясніє Тернопіль, кажуть, то справжнє лихо. Вплинути на власників примарних квадратних метрів не можуть.

Тим часом поки сусіди добиваються знесення металевого ангара, його вже облаштували всередині та обладнали санвузол. І тепер через суд господар намагається довести, що це капітальна споруда.

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