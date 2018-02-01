Під “Березолем” продовжили будівництво, а одну з активісток звільнили з роботи

На території ПК “Березіль” продовжились роботи на скандальному об’єкті, проти якого виступала громадськість масиву “Дружба” і міста.

Як стало відомо, суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О. скасував арешт земельної ділянки, на якій велись роботи.

Тож міський голова Сергій Надал продовжує відкриту війну з громадою Тернополя, не дивлячись ні на скарги мешканців навколишніх до “Березолю” будинків щодо небезпеки такого будівництва поруч з їхніми домами, ні на їхнє звернення до президента і уряду щодо незаконної забудови. Не звертає увагу мер і на правові аспекти – як можна було погодити будівництво житлового будинку на території палацу культури? Власне, для нього це не питання, за його сприяння все і відбувалось. А тому і логіки, тим більше юридичних підстав, у рішенні судді теж шукати не приходиться.

А тим часом, місцеву активістку Юлія Квасницю, яка організовувала людей на протидію представникам забудовника і їх армії “тітушок”, звільнили з роботи в ТДНЗ 13 (дитсадок по вул. Юності) начебто через те, що у неї закінчився трудовий договір. Та навіть якщо і так, то ніхто Юлію за 10 днів до звільнення, як того вимагає закон, не попередив. Як пояснює сама активістка, такі дії директора закладу, Ломницької Надії Богданівни, напряму пов’язані з її активністю у боротьбі проти забудови території палацу. Адже начальниця уже попереджала її щодо “надто бурхливої громадської діяльності”. Тож Юлія обіцяє судитись з директором і продовжувати боротьбу на своєму маленькому “фронті”.

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