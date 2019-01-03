Стало відомо, коли демонтують святкову фотозону «2019» у Тернополі

Святкова фотозона, облаштована поблизу пам’ятника Соломії Крушельницької, вже стала однією із улюблених для тернополян та гостей міста. Діятиме вона впродовж новорічно-різдвяних свят.

Як розповідає заступник міського голови Владислав Стемковський, фотозона облаштована у вигляді цифр 2019, освітлена ЛЕД-підсвіткою, заввишки 3 метри. Виготовлена на замовлення Тернопільської міської ради місцевим підрядником, а її монтаж здійснено працівниками КП «Тернопільміськсвітло».

До слова, кожного року у Тернополі на новорічно-різдвяні свята збільшується кількість ілюмінацій та фотозон, де мешканці та гості міста можуть сфотографуватися. Наприклад, минулого року були встановлені світлодіодні арки на вулиці Сагайдачного, а головна ялинка міста вперше засяяла 3D-ілюмінацією, а поблизу неї встановлені новорічні фігури. Традиційно прикрашаються у період свят фонтани та арка, що з’єднує «Перемогу» з бульваром Тараса Шевченка, а також працює нова ілюмінація у вигляді «метеоритного дощу» на вулицях Валова та Сагайдачного.

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