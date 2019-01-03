Після 17.00 год мережі холодного водопостачання та водовідведення у Тернополі обслуговує КП”Тернопільводоканал”

У робочий час мережі холодного водопостачання та водовідведення у місті Тернополі обслуговує керуюча компанія, а після 17.00 год. – КП «Тернопільводоканал».

Як пояснюють на підприємстві, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, в тому числі, водопроводу та каналізації в межах робочого дня (з 8.00 до 17.00 години) здійснюється обслуговуючими підприємствами. У випадку виникнення аварійних випадків у позаробочий час, коли не працюють обслуговуючі підприємства, тернополяни можуть звертатися до аварійної служби комунального підприємства за номерами телефонів (0352) 525117, (0352) 252610.

У вихідні та святкові дні, а також в період із 17.45 год. до 8.00 год. у робочі дні аварійною службою КП „Тернопільводоканал” надаються такі послуги:

перекриття води на стояк чи вводу на будинок у випадку затоплення або іншої аварійної ситуації;

прочистка загальнобудинкової каналізації: стояка, лежака, випуску;

ліквідація пошкоджень на загальних внутрішньобудинкових мережах (стояка, лежака), встановлення заглушок, хомутів і т.п

Контакти інших екстрених та аварійних служб доступні ТУТ

Джерело: Тернопіль житлово-комунальний