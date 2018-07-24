Степан Барна підписав розпорядження про утворення ОТГ із центром у селі Біла

Білецька сільська рада Тернопільського району остаточно відмовилася від перспективи союзу з Тернополем й ще у квітні розпочала розсилати селам-сусідам запрошення щодо приєднання в об’єднану територіальну громаду з центром у Білій.

Сьогодні, 24 липня, голова Тернопільської ОДА Степан Барна підписав розпорядження про затвердження висновку і по суті утворення Білецької об’єднаної громади.

Наразі у Білій розглядають варіант, що до цього центру ОТГ приєднаються Велико-Глибочецька, Івачеводолішнівська, Ігровицька, Плотицька та Чистилівська сільські ради Тернопільського району.

