На Борощівщині співробітники Служби порятунку “101” врятували від вогню поле з пшеницею

Пожежа виникла 23 липня в с. Глибочок Борщівського району. О 16:14 до рятувальників зателефонували свідки події та повідомили про те, що на відкритій території, яка належить Глибочецькій сільській раді, зайнялось сміття. Площа пожежі – орієнтовно 90 м.кв. Виникла загроза перекидання вогню на прилегле пшеничне поле.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано поле із пшеницею на корені площею 15 га.

Про це повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Тернопільській області.