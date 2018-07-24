Деталі Тернополя. Візерунки минулого століття на Руській

Тернопільські вулиці Валова, Сагайдачного, Руська, Франка, Чорновола, та й, зрештою, інші середньомістяні точки зберігають дух минулого.

Він ховається в деталях, що ними так насичені старі кам’яниці. Покажу це на прикладі ліпнини. Вона різноманітна, але завжди надзвичайно витончена. Можу розглядати її годинами, але для цього формату пропоную вам вибірку. Хай то буде ліпнина вулиці Руської.

До речі, знаєте, що у ній цікавого? Майже всі будинки на тому її відтинкові, що веде до «горбатого» мосту, зведені в 1912 році. Тому чи не всі створені у стилі сецесії, проте трапляється й неокласицизм.

А ще зверніть увагу — ці будинки цікаво розглядати як окремо, так і в ансамблі з сусідами. Це такий-собі кавалок відносно цілісного міста минулого.

Анна Золотнюк.