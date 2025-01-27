П’ятьох дітей, які разом із матір’ю жили в “халабуді” у лісопосадці Тернополя, можуть повернути в Рівненську область. Про це Суспільному повідомив директор служби в справах дітей Дубенської міської ради Юрій Крук.

За його словами, про те, що матір із дітьми зараз в іншій області дізналися вчора, 23 січня, від тернопільських соціальних служб. Раніше діти навчалися у Дубенській спеціальній школі.

“До нас не надходило жодних повідомлень, що діти не відвідують заняття. Про те, що дітей вилучили від матері і вони жили в лісопосадці, ми дізналися вчора з повідомлення від соцслужб Тернополя. Ми приймаємо міри, щоб повернути їх у спецшколу або в Олександрію”, — розповів Юрій Крук.

Директорка Дубенської спецшколи Тетяна Куцеля розповіла, що діти були зараховані до пансіону, тобто перебували в закладі з понеділка по п’ятницю. Наймолодші діти відвідували дошкільну групу:

“П’ятеро дітей навчалися в школі. Мама молода, 27 років, не завжди належним чином виконувала свої батьківські обов’язки. Іноді дітей вона приводила до школи неохайними. Забирала їх зі школи завжди вчасно, але до школи привозила не завжди вчасно. Востаннє ми спілкувалися з мамою та дітьми в останній день навчання першого семестру 23 чи 22 грудня”.

За словами директорки, про відсутність дітей повідомили в соцслужбу:

“Згідно із законодавством, ми звертаємося в службу в справах дітей, коли дитина не з’являється на навчанні впродовж десяти днів. Такий лист ми сьогодні написали і скерували до служби в справах дітей Дубенської міської ради. В телефонному режимі також повідомили поліцію”.

Тетяна Куцеля повідомила, що на початку навчального року матір подала до закладу довідку про те, що проживає у селі Мирогоща Дубенського району:

“Відповідно до положення, ми можемо зараховувати дітей, якщо перебування в дорозі становить годину чи більше. Станом на 1 вересня ми виходили з того, що діти проживають у Мирогощі. Мама приїхала до нас й нічого не сказала, що тепер на Тернопільщині. Вона написала усі необхідні заяви, коли прибула до школи. Діти були зараховані до пансіону, але з’явилися на навчання пізніше, десь у жовтні. Через це ми також зверталися в соцслужбу з листом”.

Нагадаємо, про те, що мати із п’ятьма дітьми живе в лісопосадці Тернополя стало відомо від патрульної поліції області. Начальниця відділу звʼязків із громадськістю Олеся М’ялковська опублікувала допис про них своєму facebook. Під час брифінгу вона розповіла, що був анонімний дзвінок на лінію 102. Опісля поліцейські разом із соцслужбами виїхали на місце та знайшли в наметі п’ятьох дітей віком від 4 до 9 років, матір і її ймовірного співмешканця. Дітей оглянули медики, вони здорові. Тимчасово їх направили до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, розповіла начальниця міського управління молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. За її словами, працюють над тим, щоб матір перебувала разом із дітьми.