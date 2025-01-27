Івано-Франківськ зазнав найбільшу масовану атаку дронів

Ворог завдавав масштабного удару і по Івано-Франківській області, і намагався по місту, розповідає міський голова Роман Марцінків.

Але завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна.

↪️Насамперед міський голова хоче звернутися до всіх: це ще раз засвідчує, що війна триває по всій території нашої держави і треба допомагати нашим військовим. Громада на цей рік заклала по різних програмах понад 500 млн на підтримку ЗСУ. Але кожен може долучитися, волонтерити.Дуже важливо сьогодні допомагати нашому війську.

За словами Нікіти Тітова, вночі Франківськ зазнав, схоже, найбільшу масовану атаку дронів, але добре спрацювало ППО.



Насправді, будь-яке “спокійне” місто України таким не є, поки є росія, але багато хто перебував і досі перебуває в ілюзії. Тож, друзі, треба зрозуміти кожному: безпечних міст не буває і під час війни не може бути, треба знати, де укриття і чи є вони, треба знати, як надавати допомогу собі і тим, хто поруч, а ще краще — треба вчитися давати відсіч ворогу, бо спокою він нам не дасть навіть тим, у кого, ще лишилися ілюзії. А ще прямо зараз потрібно допомогти хлопцям з Франківська, “Койотам”, їм також прилетіло, але не в мирну оселю, а бліндаж і все треба збирати заново. Тож долучаємось:

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