З 1 серпня у Тернополі встановлюються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення щодо нових тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя, які вступлять в силу з 1 серпня, повідомляє міська рада.

Нові тарифи будуть такими:

12 гривень при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина»;

14 гривень при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;

15 гривень при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

Згідно з аналізом пасажиропотоку та способів розрахунків, близько 40% користувачів громадського транспорту є пільговиками, які не оплачують проїзд; понад 10% складають учні та студенти; 15% мешканців використовують карту тернополянина; 20% користуються електронним проїзним квитком та біля 15% – банківською карткою.

Результати незалежного експертного аудиту показали, що реальний розрахунковий тариф на сьогодні становить 15 грн 54 коп у автобусах та 19 грн 92 коп у тролейбусах.