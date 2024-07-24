Жителя Тернопільщини, який збрехав про мінування відділку поліціії, посадили на 4 роки

Гусятинський районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним у неправдивому повідомлення про замінування будівлі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 липня.

23 листопада 2023 року о 13:20 обвинувачений подзвонив на 102 і сказав, що будівля обласної поліції замінована. Із запису розмови чутно, що він каже, що «бомба вже стоїть, зараз почнеться, будете шукати де стоїть», бо він її активує і вже пів області підняв та не жартує. Співробітниця поліції неодноразово запитувала, чи це правда і незнайомець відповідав, що так, що він не обманює і активує бомбу. Називати свої анкетні дані співрозмовник відмовився. Але раніше багато разів дзвонив у поліцію з цього номеру, тому його швидко ідентифікували. Згодом того ж дня на виході із магазину чоловік був затриманий.

У судовому засіданні чоловік визнав вину, щиро каявся і шкодував про скоєне. Підтвердив, що неодноразово телефонував на 102 і просив щоб поліціянти виїхали за місцем проживання його дружини та перевірили її стан. Попередньо він до неї набирав і ніхто не відповідав, тому вирішив звернутися у поліцію, щоб зʼясували, чи щось сталося. Однак на його прохання не реагували, казали, що не поїдуть і тому він дуже знервувався. Наступної телефонної розмови про замінування обвинувачений, нібито, не пригадує, каже, що в нього памʼять відключилась. Вважає, що почав говорити про замінування через нервовий зрив. Насправді мінувати нічого не планував, місцезнаходження ГУНП в Тернополі не знає.

Обвинувачений підтвердив, що раніше вже притягувався за неправдиве повідомлення про замінування і мав умовне покарання, тобто знав про наслідки. Вперше він повідомляв про замінування, думаючи, що налякає жінку і вона до нього повернеться. Потім попав у ДТП і також мав умовний строк. Тому вважає, що автоматично знову таке сталося, думки щось мінувати не мав, а хотів налагодити стосунки з дружиною. Просив не позбавляти його волі.

У суді показання дала староста села Перемилів, де живе обвинувачений. Їй відомо, що дружина з ним не живе, а мама у жовтні 2023-го померла. Чоловік роботящий, господар, але зловживає алкоголем і тоді в нього змінюється сприйняття, він починає фантазувати.

Рідний брат обвинуваченого дав йому подібні характеристики. А саме, що коли випиває, то може лаятися, стає іншою людиною, починає дзвонити, з жінкою зʼясовує стосунки. Раніше мав судимості, був конфлікт із жінкою і він дзвонив, що замінував будинок.

За даними поліції, у 2021-2022 роках чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за завідомо неправдиві виклики спеціальних служб.

Суд також бере до уваги, що неправдиве повідомлення про замінування ГУНП в Тернопільській області призвело до дезорганізації роботи установи, яка є обʼєктом критичної інфраструктури сектору громадської безпеки, забезпечує діяльність органу державної влади, та безпідставно відволікло сили і засобів спеціальних служб під час воєнного стану.

Скоєння злочину в стані алкогольного спʼяніння доводиться тестом на алкоголь за допомогою газоаналізатора, а також поясненнями чоловіка при затриманні, що він вживав спиртне того дня.

Суд призначив 4 роки тюремного покарання.