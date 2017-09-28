144 реформи Порошенка – це «печалька», — Анатолій Гриценко в Тернополі

Лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко з робочим візитом побував сьогодні в Тернополі. Разом з головою обласного осередку «Громадянської позиції» Петром Ландяком відповідав на запитання місцевих журналістів.

Також А. Гриценко провів лекцію для тернопільських студентів, зустрівся з депутатами-однопартійцями, яких нині в Тернопільській області 117 осіб, серед них 4 сільських голови.

Ключовий посил зустрічей, за словами лідера «Громадянської позиції»: працювати чесно, як обіцяли на виборах. «Коли впала довіра до центральних державних інститутів, важливо зберегти її принаймні на рівні місцевого самоврядування, – зазначив Гриценко. – Щоб ніхто, вибачте, не скурвився, не повівся на клаптик комунального майна, землі, ще чогось. Про це, власне, сьогоднішня розмова».

«Вибух у Калинівці – це ворожа диверсія і системні провали командування»

Під час зустрічі з журналістами Анатолій Гриценко прокоментував вибухи на складах з боєприпасами в Калинівці Вінницької області.

– Я достеменно не знаю причини вибухів, але схиляюся до того, що це була ворожа диверсія, – сказав Гриценко. – За будь-яких умов ясно, що Президент як головнокомандувач, через військове командування, підконтрольне йому СБУ, не забезпечив надійний захист таких вкрай важливих для оборони країни об’єктів. Коли знищується один військовий арсенал, можна вважати – випадковість. Коли впродовж року вже четвертий, це – системні провали. Тим більше, знаємо, що СБУ мала інформацію про ймовірність диверсії. І навіть проводила в цей же день контрдиверсійні дії. Як пояснити, що такий важливий об’єкт не включили до переліку для пріоритетної оборони і захисту, мені не зрозуміло.

«Воєнний кабінет – незрозуміло що»

Одразу після трагедії в Калинівці А. Гриценко публічно звернувся до Президента негайно скликати засідання РНБО і вирішити два питання: про відповідальність тих, хто допустив знищення об’єкту, вартістю в мільярди, а друге – скласти системний план, забезпечити його виконання. «Президент прислухався лише частково, – розповів Гриценко. – Скликав не РНБО (Рада нацбезпеки і оборони – ред.), а Воєнний кабінет. Як кажуть в Одесі, це «две большие разницы».

Анатолій Гриценко наполягає на скликанні саме РНБО, бо це орган, який зафіксований у Конституції України, рішення РНБО є обов’язковим для виконання усіма силовими і виконавчими структурами. «Воєнний кабінет – незрозуміло що, – каже політик. – Його немає в Конституції, його нема в законі. Він створений на основі підзаконного акту указом Президента в березні 2015 року. Його рішення ні для кого не є обов’язковим. А треба працювати правильно, оперативно і технологічно. Для того, щоб потім можна було чітко «взяти за зябра» того, хто не виконав завдання у вказаний термін. Тому Президент поки що діє неефективно».

Окрім цього, Анатолій Гриценко прокоментував реформи, втілені Петром Порошенком.

Кілька тижнів тому Президент повідомив, що успішно завершив 144 реформи, – коментує А. Гриценко. – Хтось із вас це відчув? 144! Як каже мій син: «печалька». Краще би зробив дві-три, але такі, щоб відчули люди.

Серед найважливіших реформ, до прикладу, лідер «Громадянської позиції» наводить судову, енергетичну та реформу силового блоку.

Найперше, має бути суд, який надійно захищає наші з вами права, свободи і власність, – впевнений Гриценко. – Зараз масово по всій країні, чого не було ніколи, навіть при бандитських режимах, відбувається рейдерське захоплення земель. Тут задіяні схеми Мін’юсту, комісії з прав власності, «ліві» суди. Люди, які працюють на землі, витрачають кошти для найму охорони. Коли в нас був такий розбій? Держава цього не помічає. Не буде суду – не буде ніякої довіри до країни, не буде бізнесу, інвесторів.

Там, де сидить “вовк” і “вовки”

«Друга реформа, яка потрібна, – в сфері енергетики, – каже політик. – З одного боку – енергозбереження, щоб ми витрачали на одиницю виробленої продукції в рази менше енергії, як це робиться у середніх країнах Європи, не кажу про розвинуті. А це – конкурентна ціна, менша залежність від того ж ворога в постачанні енергоносіїв. Це вичистить, врешті-решт, ті всі «Нотрдами+», схеми завищених тарифів через національну комісію регулювання енергетики комунальних послуг, де сидить «вовк» і «вовки». Петро Вовк очолює цю комісію – головний менеджер «Рошена». Це було єдине місце роботи, де цей 25-річний хлопчина раніше працював. Для того, щоб люди відчували справедливість, тут треба навести порядок. Зараз тимчасово знайшли рішення щодо постачання вугілля антрациту з Пенсильванії. Але без належної відповіді залишається питання відповідальності. Є два рішення РНБО, які зобов’язували спочатку уряд Яценюка, потім уряд Гройсмана вирішити два питання: 1) знайти інші джерела постачання вугілля, крім російського; 2) перевести наші генеруючі потужності на ті види палива, які є в Україні. За три з лишнім роки це вже можна було зробити кілька разів. Не зробили. Хто має за це відповісти? Почитайте рішення РНБО. Відповідальний за контроль – Турчинов О. В. Не виконав – мав вилетіти. Два прем’єр-міністри Яценюк, Гройсман: не виконали – мали вилетіли. Два міністри енергетики Демчишин, Насалик: не виконали – мали вилетіти. Але всі на місцях».

За словами Гриценка, коли не виконуються базові рішення, держава не працює як держава. Тоді – провали це лише питання часу.

«Третя реформа, яка важлива, – силовий блок, – наголосив лідер «Громадянської позиції», колишній голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони. – Бачимо, що він заточений на захист держави від свого народу. А не на захист країни від зовнішнього ворога. Приміром, коли треба організувати оборону країни, нема кому. Коли хтось проводить акцію протесту – там все: і автозаки, і суперекіпіровка, і рамки, і клітки. Це ознака поліцейської держави. Поліцейська держава – це не лайливий, а політтехнологічний термін, коли держава захищає себе від своїх людей.

Оці три реформи зробив би Порошенко, його понесли б на другий термін. Уряд повинен повернутися обличчям до людей і говорити на зрозумілій мові. Тоді є шанс, що йому повірять», – переконаний Анатолій Гриценко.