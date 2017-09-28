Начальник виконавчої служби Тернопільської області Андрій Хічій підсів на «винагороди» від «Мрії»?

Начальник виконавчої служби Тернопільщини Андрій Хічій перешкоджає у реалізації виконавчого провадження. Його колеги підозрюють, що це черговий метод збагачення і так не бідного чиновника.

Хоча законних підстав для цього не було. Пан Андрій вирішив посеред опису майна боржника передати провадження в інший район, тобто виконавцям Чортківщини. Сам Хічій аргументує це тим, що підприємство-боржник розташоване у Чортківському районі. Хоча директор заводу постійно перебуває у Тернополі і місце його роботи в центральному офісі – на Винниченка, 8. Це і не приховує Хічій, адже листи про виконання провадження постійно надсилають не у Чортківський район, а у Тернопіль – в офіс «Мрії». Цікавим є й інший факт, що виконавці Тернопільського району вже виїжджали у Товстеньке і провели там всі необхідні дії. За процедурою, перед цим вони особисто занесли повідомлення у Чортківський орган ДВС про те, що на території цього району вони проводитимуть виконавчі дії.

Проте за словами Хічія, такого повідомлення у Чортків не надходило. Тоді ж виникає питання – як Хічій дізнався про провадження? Хто йому повідомив про дії рядових виконавців? Адже згідно посадових інструкцій він не може втручатися і переглядати документи по провадженню, це може робити лише виконавчий орган, який здійснює процедуру і сторони конфлікту.

Цікаво ще те, що вибір виконавчого органу належить виключно постраждалій стороні. І передати провадження іншому оргнау ДВС може лише суд на підставі скарги боржника чи постраждалої сторони. Як дізнавалися журналісти, така скарга не надходила ні на адресу центрального ограну виконавчої служби України, а ні в управління виконавчої служби в Тернопільській області. Всі інші підстави про передання виконавчого провадження носять корупційну складову. Такого висновку можна дійти, адже сам Хічій не раз помічався у різного роду скандалах.

Ось, наприклад, красномовний пан Хічій Андрій Миронович був заступником начальника Державної виконавчої служби в Тернопільській області та начальником Відділу Державної виконавчої служби ГУЮ у Тернопільській області у період з кінця 2005 року по 2011 рік. Саме під час його перебуванням на керівних посадах підрозділи виконавчої служби області опинилися у жалюгідному стані, коли судове рішення не мало ваги, оскільки належним чином виконати його просто не було кому. Даний «керівник» прославився не лише хамською поведінкою по відношенню до підлеглих, але і зловживаннями, фантастичними за своєю нахабністю та неприкритістю. Цікаво те, що у у грудні 2010 року співробітниками Тернопільського УБОЗу відносно Хічія, який на той час обіймав посаду таку ж як і сьогодні – керівник виконавчої служби області, було складено адміністративний протокол про корупційні діяння за те, що він неправомірно втручався в роботу підлеглих при стягненні боргу з фізичної особи. Тоді пан Хічій відбувся легким переляком і, ймовірно, кругленькою сумою хабаря, оскільки зумів «порішати» свої проблеми в суді. Як наслідок – протокол про корупційні діяння скасували, а чиновник залишився на роботі. Проте все таки у 2011 року пан Хічій за свою поведінку був переведений на посаду начальника Відділу примусового виконання рішень УДВС.

Ще один корупційний факт викрився у 2014 році, коли Хічій знову обіймав посаду начальника управління виконавчої служби. Тоді, діючи у змові з одним з приватних адвокатів, Хічій вимагав у мешканки Тернополя 3000 доларів США за вирішення питання про зняття арешту з її магазину. Адвокат, який і виступав посередником, був затриманий правоохоронцями під час передачі авансу в сумі 1500 доларів США. Всі ці факти були детально задокументовані, проте порушене кримінальне провадження так і не було доведене до логічного і справедливого кінця, знову чиновнику пощастило і він відкупився. Однак на цей раз Андрій Миронович набрав доброго страху, бо миттєво попереписував все своє нерухоме майно на близьких родичів, а позашляховика HONDA-CRV, яким і досі користується, на свою співмешканку.

А чого варте одне відео, де журналісти зафіксували, що пан Хічій за допомогою коньяку намагався порішати свої справи у Львіському суді.

Щодо статків Хічія, то вони як в кожного чиновника, який в державних органах крутиться від часу незалежної України і має притягнення по корупції – скромні. У деклараці пан Андрія зазначені лише квартира у Тернополі площею 67 квадратних метрів, де він проживає з дружиною та двома дітьми.

На нього також записана вже інша HONDA-CRV-2008 року.

Насправді ж, нашим журналістам вдалося дізнатися, що пан Хічій з дружиною вже давно не живе, а співмешкає зі своєю коханкою у селі Петриків у чималенькому будинку площею майже 250 метрів квадратних.

Будинок у Петриків записаний на таку собі Пліщук Тетяну. Вона на разі працює старшим інспектором відділу адмінстративної практики в управлінні патрульної поліції м. Тернопіль. Згідно її щорічної декларації проживає вона там з дитиною. Окрім того, на неї також записане і авто HONDA-CRV-2014 року.

Вочевидь, притягнути за корупційні діяння пана Хічія можна було б вже давно. Проте комусь він є досить вигідною особою, для того, щоб вирішувати ті справи, які не могли б “порішатися” у судах. Однією з справ є і провадження по крохмальному заводу. З огляду на всі протиправні дії, які чинить Хічій зараз – хтось дуже сприяє тому, щоб з боржника не стягнули мільйонний борг і не передали ці гроші людям, які роками пропрацювали на цьому підприємстві і чекають на кровно свої зароблені. Народна Правда