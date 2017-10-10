15-річна тернополянка Юлія Будна колекціонує листівки незвичної форми

Тернополянка Юлія Будна має хобі обмінюватися паперовими листівками. Серед її колекції уже є близько тисячі поштівок, нестандартної форми – улюблені в Юлі. Дівчина входить до Тернопільського клубу посткросерів.

– Посткросингом займаюся більше 4 років, – розповіла тернополянка. – Раніше листівки збирала мама, коли вона показала свій клясер, я захотіла мати свій. Перша моя поштівка надійшла мені в день народження з Гонконгу – з офіційного сайту посткросингу.

Тернополянка вважає, що посткросинг допомагає ламати бар’єри між країнами, за його допомогою можна дізнатися багато нового від представників інших країн.

Відмінниця вчиться у Тернопільській школі №10, активна “пластунка”, розмовляє англійською і польською. У її колекції є більше тисячі екземплярів з усіх країн Європи, майже зі всіх штатів США, із півдня Африки, Індії, України, Росії.

Рада будь-якій листівці, але найбільше мені подобаються з картами, краєвидами, замками, ілюстраціями книг (окрема колекція в мене за твором “Аліса в країні див”), – розповіла Юля. – У листівках кожен пише щось особливе. Ось, наприклад, на одній із Латвії написано улюблений біблійний вірш адресанта.

У дитинстві дівчина об’їздила північ Африки, була в Туреччині, Польщі. «Коли перебуваю закордоном, стараюся купити кілька листівок і надіслати додому, – розповідає Юлія. – Планую гарно оформити окремий блокнот-клясер, де упорядкувати саме такі листівки».