Вересень-жовтень – найкращий час садити йошту, — садівник Ігор Федунів із Заліщицького району

Чого вже нема у садку Ігоря Федуніва з Попівців Заліщицького району. Тут і саджанці грецького горіха, які господар вирощує з насінини, малина, смородина, вишні, різних сортів яблуні та виноград. Кілька років тому чоловік спробував посадити йошту – гібрид аґрусу і смородини. Ягода так щедро обдарувала його врожаєм, що пан Ігор вирішив не тільки розширити площу для плодових кущів, а й відвів ділянку для розсадника.

Ігор Федунів розповідає, що ягоди йошти вразили його не лише розміром і смаком, а й лікувальними властивостями. «Вони помічні при серцево-судинних недугах, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, поліпшують кровообіг та зміцнюють імунну систему, – розповідає чоловік. – Вміст вітаміну С у йошті вдвічі більший ніж у смородині. Плоди вживаємо свіжі і заморожені, готуємо з них компоти, варення та джеми. Смак ягід дещо незвичний. Середина нагадує кисло-солодкий аґрус, а шкірка за смаком і кольором, як смородина».

Садити йошту Ігор Федунів радить восени – у вересні-жовтні. Хоча можлива і весняна посадка – у квітні-травні. Висаджені пізніше рослини гірше приживаються і сильно гальмують розвиток.

– Йошта любить рівні та освітлені ділянки, – зауважує господар розсадника. – Вона морозостійка та не схильна до хвороб. Кущі не вимагають, аби їх обрізали. Хоча старі та обламані гілки я раджу забирати. До речі, кущі дуже швидко розростаються, тому їх можна використовувати як живу огорожу. Догляд за йоштою полягає у своєчасних поливах та боротьбі з бур’янами. Особливо важливо поливати рослину в посушливі періоди.

Саджанці Ігор Богданович садить не менше ніж за півтора метра один від одного. Відстань між рядами – три метри. Позаяк йошта – це гібрид двох рослин, то з обох боків біля неї чоловік радить висадити аґрус і смородину – тоді буде багато плодів. На дно ямки для саджанця пан Федунів кидає дренаж і посипає його столовою ложкою гірчичного порошку, який, за його словами, відлякує шкідників. Цей шар прикриває землею, рівномірно викладає на неї перегній і знову накриває ґрунтом. Для мульчування рекомендує брати солому, яку теж варто посипати гірчичним порошком, змішаним із гречаною лускою. Така органічна мульча збільшує врожай ягід. Разом із соломою під кущ можна покласти свіжовиполоті бур’яни.

– Для підживлення рослин у своєму саду я використовую лише органічні добрива, – каже Ігор Богданович. – Один літр розчину коров’яку чи курячого посліду розводжу, відповідно, в десяти та п’ятнадцяти літрах води і навесні підживлюю молоді кущі йошти. Повторне підживлення проводжу наступної весни. Далі це роблю двічі в рік – навесні і восени.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА для Газети “Сільський господар плюс”.