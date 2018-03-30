Деталі Тернополя. Давня фактурна плитка

Відверто кажучи, відкрила її для себе недавно.

Якось в один із сонячних днів вирішила сфотографувати тінь від декоративних граток дверей, зазнимкувала, а потім приглянулась до кахлі. Здалека вона здавалась гладкою, а, коли розглянула уважно, виявилось, що та оздоблена фактурним орнаментом.

Відтак переглянула свою збірку світлин кахель і помітила, що таких – рельєфних плиток – досить багато. Щоправда, часом візерунки стираються до гладкості, та все ж.

І от мені подумалось – старі деталі неповторні не лише у тому, який вигляд вони мають, а й у тому, які на доторк – шерхі, гладкі, холодні, теплі.

Така різноманітність витворяється роками, множинністю та змінністю, резистенцією та руйнуванням.

Анна Золотнюк.