У центрі Тернополя неповнолітньому прострелили руку

Повідомлення від чергового лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарні надійшло на лінію “102″ 29 березня.

Медик повідомив, що до них з вогнепальним пораненням пальця руки звернувся сімнадцятирічний тернополянин. З його кисті хірург витягнув стороннє тіло, а саме – металеву кульку.

Юнака після надання меддопомоги відпустили додому. З потерпілим спілкувалися працівники поліції. За словами неповнолітнього, до нього в одному з провулків в центральної частини міста підійшов невідомий та попросив сигарету.

Після відмови перехожий вистрелив йому в руку з невідомого предмета. Від проходження судово-медичної експертизи юнак відмовився. Він описав дебошира і попросив, у разі встановлення особи, провести з ним профілактичну бесіду.

Джерело: Досьє 102