Фото дня: біля літака в Тернополі висаджують нові квіти

На клумбі поруч зі пам’ятником льотчикам у Тернополі (проспект Степана Бандери) сьогодні розпочали висадку нових квітів.

На вході у парк Національного відродження комунальні працівники засадили вже пів клумби “фірмовими” тернопільськими каннами, без яких вже неможливо уявити наше місто впродовж останніх десятиліть.

Найбільше в канні привертають увагу яскраві, красиві квіти, які мають асиметричну форму і різноманітне забарвлення: біле, жовте, червоне або малинове, – розповідають садівниці. – Великі, гіллясті канни істотно виділяються на тлі інших рослин, вони цвітуть до перших заморозків.



