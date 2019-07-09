Декілька тисяч давніх етикеток зі сірникових коробок зберігає тернополянка

Дорожні знаки, техніка, відомі люди, тварини юрського періоду, квіти та багато інших серій етикеток можна побачити в цінній колекції тернополянки Інни, яка дісталася жінці від батька.

Тато дівчинки був затятим колекціонерів, який цікавився не тільки ярликами, але й марками. Це було основним захопленням чоловіка. Як розповідає пані Інна, татусь збирав не всі підряд ярлики з сірників, а ретельно вишукував малюнки, групував кожну одиницю за серіями, клеїв у альбоми.

— Батько докладав немало часу, аби зібрати таку велику колекцію. Бо ж проблематично було не тільки вишукувати цікаві екземпляри, але й мати кошти на придбання великої кількості коробок. Саме тому батько дуже дорожив колекцією. Бо ж деякі зразки в тодішній СРСР було дуже важко знайти. А він знав, які конкретно етикетки йому потрібні. У тата стійкий потяг до колекціонування часто поєднувався з особливою прискіпливістю та акуратністю. Зараз у мене зберігається понад 10 альбомів, при цьому в кожному з них зберігається близько 500 етикеток. Екземплярам близько 80 років давності. Всього мені дісталося від батька до 20 альбомів. Тільки багато етикеток продала, бо ж не дуже тяжію до колекціонування. А є люди, для який подібні збірники – дуже цінне надбання, — розповіла тернополянка.

Дівчина вважає, що потяг до колекціонування або є, або немає – його важко розвити, – пишуть Тернополяни.