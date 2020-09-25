Вчора ввечері концертом у храмі св. Апостола Петра, що у Тернополі по вул. В. Великого, парафіяльний хор “Глорія” відзначив 25-річчя із часу створення.

Привітати хор-ювіляр прийшли гурти “Тріода” та “VILNI” (солістка — Ірина Борисюк).

Виступ супроводжувався фото з ретроспективою на великому екрані.

Як розповіла ведуча урочистостей, учасниця “Глорії” Наталія Лучка, хор розпочав свою історію у 1995 році в невеличкій каплиці. Тоді у його складі було лише 9 осіб. Сьогодні ж прославляють Бога церковним співом чотири десятки учасників цього колективу. Це люди різних професій, для яких церковний спів є скоріше духовною потребою. Адже хто співає — той двічі молиться.

За 25 років хор співав Божественну Літургію та духовні пісні у храмах Тернопільщини, Львівщини, Франківщини, у Патріаршому соборі Києва та у Польщі. Неодноразово супроводжував співом Літургію на всеукраїнській прощі у Зарваниці.

Понад 17 років регентом “Глорії” був професійний диригент, заслужений працівник культури України, доцент Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Франкович Семчишин. Саме йому хор завдячує своїм професійним зростанням та чималим складом. Майже всі пісні, що виконує хор, та багато частин Літургії є обробкою Володимира Семчишина. Він підбирав репертуар хору, прописуючи музику для усіх 4 партій. За час свого регенства Володимир Франкович видав 4 збірки церковних пісень, Чин вінчання та два варіанти Святої Літургії. Життя Володимира Семчишина обірвалося у 2017 році.

З 2014 року диригентом хору “Глорія” є викладач Тернопільської музичної школи №2 Оксана Цимбалюк — талановитий музикант і авторитетний керівник. Саме її творча і наполеглива праця невтомно тримає високий професійний рівень хору.

У репертуарі колективу понад 200 пісень, серед яких воскресні, страсні пісні, колядки, різні варіанти Літургії та її частин. За роки існування хор записав три компакт-диски церковних пісень та колядок.

Хор “Глорія” — активний учасник багатьох регіональних фестивалів духовної пісні та міжнародних конкурсів. Одне з найперших і найвагоміших досягнень — перемога в першому європейському фестивалі духовної пісні “Я там, де є благословення” (2011 р.).

25 років — це багато і мало водночас. Як багато вже зроблено, заспівано, і як багато ще хочеться зробити!