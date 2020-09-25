У тернопільських суддів виявили COVID-19

У декількох працівників апарату суду та суддів Тернопільського апеляційного суду підтвердили захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19). Про це повідомляє прес-служба суді.

У зв’язку з цим у суді рекомендують учасникам судових процесів та відвідувачам суду утриматися від відвідування суду в разі відсутності нагальної потреби, а будь-які звернення (апеляційні скарги, заяви, клопотання з процесуальних питань тощо) подавати поштою, електронною поштою або через підсистему Електронного суду.