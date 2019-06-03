Ірена Карпа презентувала нову книгу в Тернополі: як це було

Після 8-річної паузи Ірена Карпа написала новий роман — “Добрі новини з Аральського моря”. Після Києва та Львова Тернопіль став третім містом, де письменниця презентувала новинку та провела лекцію «Червона помада або Чи можна відчувати себе парижанкою, якщо ти не народилася в Парижі».

Про книгу

Назва “Добрі новини з Аральського моря” підказує читачеві, що хороших новин можна чекати навіть у безвихідних ситуаціях. Саме такі “глухі кути” є місцями перетину чотирьох героїнь роману. Історії героїнь, які перемагають свої складні важкі обставини…

Презентація книги не єдина точка дотику з нашим містом – Тернопіль безпосередньо фігурує у книзі, як відправна точка однієї із героїнь – Хлої.

Недоспойлер: Хлоя – рок-музикантка середньої руки, яка виступала на багатьох музичних фестивалях, талант-шоу. Вона з тих музикантів, яким здається, що от-от і воно “вистрелить” — все буде класно. Але так не є. Їй уже 27 років, вона думає, що вже доволі стара, бо всі стали “звьоздами” ще в 19р. Одного ранку вона прокидається і чує по радіо дуже знайому пісню. За мить вона впізнає свій текст, виконаний однак незнайомим голосом. На той момент ця пісня вже була світовим хітом. І от Хлої доходить, що один із музикантів її гурту продав цю пісню без її відома. Після цього з горя Хлоя йде волонтерити в АТО. Там у якийсь момент вона вирішує вкрасти автомат, знову виступити зі своєю групою на фестивалі Файне місто. За лаштунки вона піднімається з краденою вогнепальною зброєю… Продовження читайте у книзі.

Під час лекції Ірена розповідала про звички і манеру поведінки парижан, які підглянула за три роки роботи дипломатом у столиці Франції. На презентацію у Тернополі вона вдягнула костюм кольору хакі від української дизайнерки Лілії Літковської. Ось деякі цитати з лекції Ірени Карпи:

Парижанка – це якийсь набір дуже смішних звичок, які іншим, можливо не під силу.

Червона помада для француженок – “спасєніє утопающєво”. Можете не розчісуватися, не встигнути переодягнутися на яку-небудь вечірку, але червона помада в сумці вас врятує.

Парижанці завжди дуже шкода часу на те, щоб розчесатися. Вона точно не буде ламінувати собі вії і брови, не буде нічого укладати. Зранку вона встане в останній момент, вдягне якусь сорочку, яку заправить у джинси. По дорозі на роботу з’їсть круасан і вип’є каву, почитає газету. Фарбуватися буде вже на роботі. Французи культивують недбалість.

Червона помада – тільки для тих, хто впевнений в собі. У парижанок ця впевненість ключова риса.

Якщо хочете стати парижанкою, вам треба стати снобкою і грубіянкою. Люб’язного парижанина можна побачити хіба в Червоній Книзі.

Офіціантам посміхатися не треба. Треба робити вигляд, що ви їх теж не помічаєте. І ніколи не залишайте великих чайових, бо взагалі за москаля зійдете.

Обов’язковий must have будь-якої парижанки – біла сорочка. За цю білу сорочку, особливо в поєднанні з червоною помадою, прощається все — вас пропустять на будь-яку вечірку через всі дрескоди. Перевірено на собі.

Гарний смак у Парижі відкриє вам будь-які двері швидше, ніж товстий гаманець.

Із несмішного: французи – найбільші споживачі антидепресантів у Європі.

Кожна француженка в сраці мала весь public opinion, що про неї скажуть люди, на відміну від нас, українок.

Цитати з відповідей Ірени Карпи на запитання тернополян:

Навіть якщо ви міняєте своє життя дуже радикально, ваше минуле все одно волочитиметься з вами завжди. Те, що ви пережили, відчули, вистраждали, воно нікуди не дівається. Ми не можемо зробити собі якусь там лоботомію чи спеціальну амнезію, а волочитимемо ціле життя за собою довгі, порвані, брудні крила – бо якщо щось довго волочиш по дорозі, воно таким стає.

Якщо ви йдете від якихось стосунків, які вас нищили, чи просто страждаєте від самотності і хочете все-таки мати сім`ю, треба дуже чітко собі уявити, якою має бути людина, яка буде з вами. Я свого чоловіка уявила до найменшої деталі.

Описаний захід відбувся 1 червня у клбі “Puls” в Тернополі.

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