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Керівник “Креатор-Буду” з робочим візитом  в Іспанії  на виробництві компанії «Fermator»

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Впродовж двох днів у складі української делегації директор компанії Креатор-Буд  Олег Лахита перебував  в Іспанії з робочим візитом.  Організаторами заходу  став партнер компанії в Україні – виробник вантажних та пасажирських ліфтів ТОВ «Завод Євроформат». У складі української делегації ,  а це – представники Євроформату та 10 провідних будівельних компаній України мали зустріч  з менеджерами всесвітньо відомої компанії  «Fermator», яка є основним виробником та постачальником ліфтових дверних механізмів та дверей.  В рамках зустрічі партнери обговорили проблемні питання і пропозиції, що стосуються продукції,  побували на виробництві та ознайомились з інноваціями, які застосовують з метою підвищення надійності та безпеки в експлуатації ,  пришвидшення процесу виробництва. Також колеги будівельники з України обмінялись професійним досвідом, ознайомились з діловою елітою та культурною спадщиною Барселони.

З компанією Євроформат, а відповідно і провідним світовим виробником «Fermator»,  Креатор-Буд співпрацює уже понад 4 роки . «Fermator» – провідний виробник автоматичних  ліфтових дверей, що використовуються в житлових та комерційних спорудах, готелях та аеропортах. Штаб-квартира компанії знаходиться в Іспанії, а виробничі центри успішно працюють у Франції, Італії, Польщі, Греції, Індії, Бразилії та Китаї. Група «Fermator»  ефективно реагує на сучасні вимоги часу, завойовуючи таким чином світовий ринок. Обираючи надійних партнерів, компанія Креатор-Буд підвищує якість своїх пропозицій  на будівельному ринку України.

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