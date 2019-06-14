Керівник “Креатор-Буду” з робочим візитом  в Іспанії  на виробництві компанії «Fermator»

Впродовж двох днів у складі української делегації директор компанії Креатор-Буд Олег Лахита перебував в Іспанії з робочим візитом. Організаторами заходу став партнер компанії в Україні – виробник вантажних та пасажирських ліфтів ТОВ «Завод Євроформат». У складі української делегації , а це – представники Євроформату та 10 провідних будівельних компаній України мали зустріч з менеджерами всесвітньо відомої компанії «Fermator», яка є основним виробником та постачальником ліфтових дверних механізмів та дверей. В рамках зустрічі партнери обговорили проблемні питання і пропозиції, що стосуються продукції, побували на виробництві та ознайомились з інноваціями, які застосовують з метою підвищення надійності та безпеки в експлуатації , пришвидшення процесу виробництва. Також колеги будівельники з України обмінялись професійним досвідом, ознайомились з діловою елітою та культурною спадщиною Барселони.

З компанією Євроформат, а відповідно і провідним світовим виробником «Fermator», Креатор-Буд співпрацює уже понад 4 роки . «Fermator» – провідний виробник автоматичних ліфтових дверей, що використовуються в житлових та комерційних спорудах, готелях та аеропортах. Штаб-квартира компанії знаходиться в Іспанії, а виробничі центри успішно працюють у Франції, Італії, Польщі, Греції, Індії, Бразилії та Китаї. Група «Fermator» ефективно реагує на сучасні вимоги часу, завойовуючи таким чином світовий ринок. Обираючи надійних партнерів, компанія Креатор-Буд підвищує якість своїх пропозицій на будівельному ринку України.