У селі Тернопільського району проводять аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі

В амбулаторії села Баворів Тернопільського району проводять перші загальні аналізи крові на новому автоматичному гематологічному аналізаторі.

Забір крові проводиться в амбулаторії в понеділок, середу та п’ятницю. Безкоштовно. Забір крові проводиться з вени (у дорослих) чи з пальця (для дітей) у спеціальні вакуумні пробірки. Вони дають змогу визначити гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, лімфоцити, нейтрофіли, тромбоцити, гематокрит та інші показники. Також тут проводиться загальний аналіз сечі, аналіз крові на цукор, експрес тести на гепатити, ВІЛ/СНІД, тропоніни (підтвердження інфаркту міокарда).

Поділіться:









