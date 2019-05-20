Компанія “Креатор-Буд” стартує з новим житловим комплексом “Manhetten”, на бульварі Куліша

Житловий комплекс Manhetten на бульварі Куліша – нова, якісна сторінка архітектурного життя Тернополя.

Одна із секцій комплексу матиме 16 поверхів, що дає мешканцям унікальну можливість насолоджуватись красою панорами з вікна власної оселі .

Комплекс передбачає повноцінну власну інфраструктуру: підземний паркінг з великою кількістю паркомісць, магазини та об’єкти побутового обслуговування, інтерактивний майданчик для відпочинку дітей та дорослих.

У квартирах будуть великі панорамні вікна, скляні фасади, які нададуть будинку розкішного вигляду, а квартирам у ньому – сонячного світла та відкритого простору. Сучасні планування передбачають застосування технологій відкритого простору open spase і підкреслюють європейський архітектурний стиль у будівництві.

ЖК Manhetten розташований у центрі мікрорайону, поруч будинку – духовний центр, школи, садочки, торгівельні заклади, зручне транспортне сполучення зі всіма мікрорайонами обласного центру. Неподалік комплексу запланований парк для відпочинку.

ЖК Manhetten – це не лише один з найкрасивіших комплексів Тернополя, це – комфортний простір для якісного рівня життя його мешканців.

Детальну інформацію про ЖК Manhetten можна отримати у відділі продажу квартир, що за адресою вул. Листопадова,1/3, та на сайті компанії www.kreator-bud.com

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