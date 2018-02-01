Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на посаду ректора ТНЕУ. Вибори — 28 квітня

29 січня цього року на сайті Міністерства освіти і науки України з’явилося оголошення про старт конкурсу на зайняття посади ректора Тернопільського національного економічного університету. Крім ТНЕУ, відповідним наказом від 24.01.2018 р. такий самий конкурс оголошено і в Одеському державному аграрному університеті.

Втім, це не означає, що нинішній ректор Андрій Крисоватий залишить посаду. Нагадаємо, він очолює ТНЕУ з квітня 2013 року, тож у квітні ц.р. спливає 5-річний термін, який, згідно з законодавством України, передбачає переобрання ректора. Це не заважає Андрію Ігоровичу знов подати документи на вибори. Часто буває, що одна особа очолює виш кілька каденцій підряд.

Вибори ректора ТНЕУ заплановані на 25 квітня 2018 року — відповідно до Наказу МОН України.

Як повідомляється на сайті Тернопільського національного економічного університету, 31 січня відбулося перше засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора, на якому обрано склад комітету (голова — Микола Іванович Шинкарик), затверджено графік його роботи, обговорено питання щодо розробки Положень з регламентації порядку проведення виборів ректора ТНЕУ.

З умовами конкурсу можна ознайомитися за активним посиланням.