У проекті «Міняю жінку» тернополянка покаже, що таке материнська любов

Сьогодні о 22:00 на телеканалі «1+1» вийде новий випуск улюбленого сімейного реаліті «Міняю жінку», у якому діти зірки столичного телебачення вперше в житті відчують справжню материнську любов та сімейний затишок.

Владислава – акторка масовки із Києва, яка всю себе присвячує підготовці до чергової кількахвилинної появи на екрані. Олександр – чоловік місцевої зірки, водій швидкісного трамваю, а разом вони виховують доньку Лізу та сина Іллю. У дитинстві хлопець мав дефекти мовлення, і родина віддала його на виховання до інтернату. Він виріс та подолав проблему, але мама не поспішає забирати його додому. Влада зовсім не опікується домашнім затишком та власними дітьми, намагаючись побудувати кар’єру акторки.

Ще однією родиною, яка прагне покращити власні стосунки, взявши участь у проекті, стала пара із Тернополя. Тетяна і її чоловік Віталій – власники дитячої медіашколи та невеличкого бізнесу. Разом вони виховують сина Адама. Родина багато часу приділяє спільним інтересам.

«Я щаслива людина, котра має коханого чоловіка, сина та улюблену справу. Сподіваюся, що обмін допоможе нашій сім’ї стати ще міцнішою», – розповідає Тетяна.

На один тиждень киянка Владислава випробує себе в черговій ролі – керівника медійної школи. Їй доведеться продемонструвати акторські здібності та навчити дітей майстерності роботи із камерою. Вона потрапить у «райські» умови, адже новий чоловік оточить її увагою та турботою, влаштує їй сюрприз, щоб нова дружина мала змогу відчути себе справжньою жінкою.

У свою чергу тернополянка Тетяна відчує на собі зіркові умови життя київської родини. З допомогою спеціальної клінінгової служби вона буде намагатись подолати безлад у домі, оточить любов’ю та увагою дітей, позбавлених турботи дорослих. Після кількох днів разом з Тетяною діти зізнаються, що вперше відчули справжню материнську ласку.

Нагадаємо, за правилами проекту, на 6 днів родини з кардинально різними поглядами на життя та розподіл обов’язків між чоловіком і жінкою обміняються хазяйками дому. Перші три дні обміну родини житимуть за своїми правилами, а потім мають прийняти родинні традиції нової хазяйки. На сьомий день сім’ї зустрінуться, щоб обмінятися досвідом.

Дивіться новий випуск 13 сезону проекту «Міняю жінку» вже сьогодні о 22:00 на телеканалі «1+1».