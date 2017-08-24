Незалежність очима тернополян: ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий

До 26-ої річниці Незалежності України “Погляд” започаткував спецпроект “Незалежність очима відомих тернополян”. До вашої уваги пропонуємо перше бліц-інтерв’ю — з ректором Тернопільського національного економічного університету Андрієм Ігоровичем Крисоватим.

— Які думки хвилюють Вас у День Незалежності?

— Зазвичай у цей день подумки повертаюся до шляху, який пройшла наша країна за ці роки. До того, що зроблено і ще потрібно зробити. Проте, зараз найбільше хвилює, що у свій 26-ий День народження Україна змушена відстоювати своє право на існування і право обирати як жити далі.

— Пригадуєте історичний 1991 рік?

— Звісно, пам’ятаю. Для України цей рік був дійсно визначальним, як і для мене. Адже я розпочинав свій професійний шлях молодого викладача і науковця. Рік нових сподівань, прагнень і мрій.

— Чим запам’ятався цей рік незалежності?

Для мене, як керівника потужного освітнього центру, кожен рік запам’ятовується, перш за все, досягненнями наших науковців, успіхами студентів, визнанням високого статусу ТНЕУ в національних та світових рейтингах. Переконаний, що 2017 рік не став винятком і університетська спільнота й надалі працюватиме на благо нашої держави.

— Незалежний українець — це хто?

— Це — людина широких поглядів, з власними судженнями, яка готова брати на себе відповідальність за майбутнє своєї країни й реальними справами це доводить.

— Портрет сучасного українця – ваша версія?

— Варто зазначити, що за кілька останніх років портрет українця зазнав значних змін. Виклики сьогодення змусили нас стати активними, цілеспрямованими, рішучими у відстоюванні власної позиції. Ми як ніколи готові боротися за нашу єдність та незалежність.

— За нагоди, що розповісте іноземцю про Україну?

— Україна – країна з славною та героїчною історією, мальовничою і неповторною природою, щирими та працьовитими людьми. Українці пишаються своєю самобутністю і водночас відкриті до нового, тому ми з радістю зустрічаємо гостей і готові до співпраці.

Я переконаний, що для позитивних змін незалежної України кожному із нас необхідно запам’ятати й усвідомити слова Любомира Гузара: «Еліта – це не просто ті люди, які вміють побачити проблему і знайти швидко рішення. Це люди, які вміють дивитися далеко вперед… Треба дивитися далі. Значно далі вперед, щоб розуміти наслідки власних рішень. Той, хто дивиться далеко, насамперед, зберігає головне – людську гідність». Тому, для кращих змін у нашій державі кожен повинен бути, насамперед, людиною. Людиною з власною гідністю.