Незалежність — це…: депутат Петро Ландяк розповів про свої відчуття символів нинішнього дня

Щоб пригадати час, коли Україна лише здобула Незалежність, визначити збірний портрет українця, зрозуміти сучасне становище держави в рамках проекту “Незалежність очима тернополян” ми запросили до слова депутата Тернопільської міської ради Петра Ландяка.

Про відчуття незалежності

Останніми роками, з наближенням цього свята, часто ставлю собі питання: на чому ж базується наша НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, який її фундамент, чи міцніє або чи, навпаки, міліє він ? Чи Незалежності стало більше за 26 років , чи, навпаки, тримається вона на волосині? Відчуваю, щось міліє крига під державністю України! Країна може не лише впасти, а провалитись… Розумію, що не видаю від себе оптимізму, але всім нам потрібно нарешті задуматись над тим, що відбувається в Україні, та якнайшвидше робити висновки . Одночасно ми завжди маємо бути з вірою, надією і любов’ю і лише це дозволить нам гідно подолати труднощі….

Як з Україною починалася Незалежність: спогад

Чітко пам’ятаю події 19 серпня 1991 року. Пригадую інформаційні новини як по радіо, а потім і по телевізору. Було тоді тривожно і неспокійно. А через кілька днів, 24 серпня, ситуація стала зовсім іншою. З’явилась надія, перед країною окреслилась перспектива.

Версія портрету сучасного українця

Українець, на жаль, на сьогодні домінує в образі заробітчанина , який заклопотаний найголовнішою проблемою – як вижити?

Що сказати іноземцю про Україну?

Скажу, що Україна – це держава з чудовою природою, прекрасними кліматичними умовами, де є і сувора зима, і доволі жарке літо, і дві помірні пори року: весна і осінь. В Україні проживають дуже хороші і, на жаль, дуже довірливі люди, а також безконтрольна влада, яка виключно налаштована на лише власні інтереси. Але все так не буде! Вірю в Бога – тому вірю в Україну.