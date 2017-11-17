Повноваження Президента варто привести у відповідність до Конституції, вважають «народнофронтівці»

Перевести українську форму правління на парламентсько-президентську хочуть Арсеній Яценюк і його команда. Під час нещодавнього з’їзду «Народного фронту» партійці оголосили, що зробити це потрібно протягом року, до виборів-2019. Таку позицію політсили підтримали і присутні на зібранні представники Тернопільщини на чолі із народним депутатом Романом Заставним.

Ще з переломного 2014 року, команда Арсенія Яценюка змогла реалізувати ряд реформ, над якими планує працювати й далі. Зокрема, щоб перейти на парламентсько-президентську форму, «Народний фронт» закликає привести повноваження Президента України у відповідність до Конституції. А ще змінити закон про Кабмін.

Серед намічених цілей партійців на наступний рік – сприяння обороноздатності держави, повернення їй окупованих Донбасу та Криму, блокування газової мережі «Північний потік-2», відстоювання санкцій проти російського окупанта, написання законів для вступу в Євросоюз і НАТО, запровадження антикорупційного судочинства, завершення децентралізації в Україні.

Як наголосив Арсеній Яценюк, у складні часи ніхто з «народнофронтівців» не здався, за що лідер їм подякував:

«Наша команда не розпалася. Ви проявили велику силу волі і характеру. Ви довели всім, що незважаючи на труднощі, ми йдемо разом».