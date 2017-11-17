Патріарх УГКЦ Святослав Шевчук відкриє на Тернопільщині Меморіал пам’яті жертвам псевдособору

Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав відвідає Тернопільщину. У п’ятницю, 17 листопада, в селі Мушкатівка Борщівського району відбудеться посвята та відкриття єдиного в Україні Меморіалу пам’яті жертвам псевдособору 1946 року. Тому всіх жителів області запрошують на відкриття, щоб спільно з вірянам, духовенством та Блаженнішим Святославом помолитися за душі сотень тисяч страчених за Віру.

Псевдособор та хвиля терору, що прокотилася після нього, стали чорними сторінками історії нашої неньки-України. В роки більшовицького свавілля жорстока розправа над українською інтелігенцією, громадськими діячами та науковцями, поетами та письменниками, власне, над всім, що уособлювало українську ментальність та культуру, не оминула і Українську Греко-Католицьку Церкву. Більшовицька влада вбачала велику загрозу в діяльності церкви, яка за жодних обставин не бажала співпрацювати з терористичним комуністичним режимом і всіляко підтримувала своїх вірян у нелегкі для них часи.

8 березня 1946 року на Святоюрській горі у Львові відбувся так званий псевдособор, на якому, за наказом Сталіна, була ліквідована Українська Греко-Католицька Церква. Псевдособор, по суті, узаконив репресії проти греко-католиків, тисячі священиків та вірних відправили на заслання і кинули у тюрми. А Церкву насильно приєднали до Російської Православної. Не оминула лиха доля і священнослужителів Мушкатівської церкви Петра і Павла. Отців Всеволода Лещишина та Василя Білінського було заарештовано і засуджено за відмову перейти у московське православ’я.

І ось у 2016 році, через 70 років після цих сумних подій, в пам’ять про всіх замучених священиків і вірян на території церкви Св. Петра і Павла, що у селі Мушкатівка, було встановлено Меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 року.

Березневий псевдо собор 1946 року

мав на меті знищити

Українську Греко-Католицьку Церкву

АЛЕ ПОВСТАЛА ІЗ РУЇНИ

ПІД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ХРИСТА

СТРАЖДЕННА ВОЛЯ УКРАЇНИ

І ВІРА НАША ПРЕСВЯТА

(напис на Меморіалі в с. Мушкатівка , Борщівський р-н)