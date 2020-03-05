Коронавірус. Відповіді на найбільш поширені питання:

👉Так, в Україні є підтверджений випадок коронавірусу.

👉Ні, у світі немає розробленої вакцини від коронавірусу.

👉Ні, алкоголь не лікує від коронавірусу і не укріплює імунітет.

👉Ні, маски не допомагають захиститися від коронавірусу.

👉Ні, цибуля, часник, кмін чи тмін не допомагають і не лікують коронавірус. Загалом усі народні методи лікування у випадку з коронавірусом – це лише байки для заспокоєння нервів (в кращому разі).

👉Ні, у світі немає зареєстрованих випадків передачі коронавірусу через банани та інші фрукти. Вірус передається від людини до людини.

А тепер до суті. У цьому дописі ми розкажемо, що правда, а що брехня і ще раз нагадаємо, де шукати інформацію.

👉Станом на 5 березня 2020 року у світі зареєстровано 95 169 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (коронавірус з Вуханю), з них 3 284 – летальні. Одужало вже 53 276 осіб. http://bit.ly/2ImpLqY

👉3 березня в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом (офіційно — COVID-2019) http://bit.ly/2VJH90H Це спричинило нову хвилю фейків та сумнівних чуток.

Звідки прийшов коронавірус?

Захворів чоловік з Чернівецької області. Він з дружиною щойно повернулися з подорожі в Італії. Жінка спочатку перебувала під самоізоляцією вдома. Але після протестів мешканців будинку, її забрали в лікарню. Хоч медичних підстав для цього і не було. Чоловік госпіталізований. Станом на зараз йому стало краще — температури та ознак пневмонії немає, скарги на сухий кашель. Зразки аналізів подружжя відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.

Фейки

👉Брехнею виявилася інформація, що в Чернівецькій області через підозри на зараження Covid-19 ізольовано вже 35 осіб. Крім чоловіка, який повернувся з Італії, ізольовано тільки його дружину (та й то після пікетів під будинком, в якому мешкає подружжя). Під медичним спостереженням четверо прикордонників, які контактували з подружжям http://bit.ly/3cvo0pd

👉Неправдиві також чутки, що чоловік заразився коронавірусом у Рівному http://bit.ly/2Il0nBO В Чернівецькій ОДА спростували фейк про те, що його дружина теж захворіла на коронавірус http://bit.ly/38o6pwj

Чи готова Україна до коронавірусу?

👉В Україні є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медпрацівників. По всій країні у визначених медзакладах почалися навчання на випадок фіксації коронавірусу http://bit.ly/2TH0Cg1

До України їдуть дві місії ВООЗ — з питань лабораторної діагностики та з питань готовності України до коронавірусу (ця місія розпочнеться сьогодні). Також йдеться про для проведення спільних тренінгів для лікарів інфекційної ланки http://bit.ly/39pbFRy

Окрім того, Україна закупила тест-систему для виявлення нового коронавірусу. Вона розрахована на обстеження 960 осіб.

Як лікують пацієнтів?

Наразі немає ліків від коронавірусу. Пацієнтам лікують симптоми.

Симптоми коронавірусу:

кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднене дихання. Сухий кашель, чхання, біль “у грудях”. Проте, діагноз може встановити тільки лікар після проведення відповідної діагностики та тестування.

❗️Будь ласка, не займайтеся самодіагностикою та самолікуванням. Консультуйтеся із вашим сімейним лікарем!

Корисні посилання

http://bit.ly/38l7pkv – Як захиститися від інфікування та запобігти поширенню інфекції роз’яснюють в Центр громадського здоров’я України

https://covid19.com.ua/ – Урядовий сайт з усією актуальною інформацією про коронавірус

http://bit.ly/2TowtmF – інфографіка в режимі реального часу із географією розповсюдження коронавірусу, кількістю випадків інфікування, одужання та смертей

http://bit.ly/2ImpLqY – ще один сайт із інтерактивною інфографікою та динамікою по країнах та регіонах.

http://bit.ly/2VN4heS – фб-сторінка World Health Organization Ukraine

http://bit.ly/3as1eNa – сайт Міністерство охорони здоров’я України

http://bit.ly/39AWepD – сторінка Уляна Супрун, де вона оперативно реагує, пояснює, що відбувається та спростовує фейки про коронавірус

http://bit.ly/2TmiXzU – поради від Інститут Масової Інформації (ІМІ) як комунікувати владі та медіа про коронавірус

Що робити?

👉Мити руки з милом

👉Припинити паніку і “спалення відьом”

👉Користуватися антисептиками, коли немає можливості помити руки

👉Припинити вестися на гачок всіляких фармвиробників, які розповідають про ефективність саме їхнього препарату у лікуванні коронавірусу.