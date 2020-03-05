У Тернополі зник Анатолій Целищин

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Целещина Анатолія Йосиповича, 1963 року народження, жителя міста Тернопіль.

Чоловік 4 березня близько 14 години вийшов з дому і досі не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.

Був одягнений в світлу дублянку, сірий спортивний костюм та кросівки.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».