Вузькі тротуари з величезними ямами та високими бордюрами, а посеред них – дерева та пеньки або ж електроопори – саме такі смуги перешкод щодня долають батьки з візочками. Тернополянка Ірина Зелененька, ставши мамою, відчула на власному досвіді всі незручності так званого пересування «на колесах». Врешті вирішила створити у фейсбуці групу, аби привернути увагу до цієї проблеми і зробити наше місто комфортнішим для матусь з візочками. За місяць існування спільнота «Мама на дорозі» об’єднала близько трьох сотень людей не лише з Тернополя, а й з області та інших регіонів, а також із закордону, зокрема є дописи від жительок Греції та США, – пише Наш день.

«Аби оминути перешкоди, доводиться виходити на дорогу»

Ірина Зелененька – креативний директор фотостудії Зелененьких. Разом з чоловіком вони багато років присвятили фотосправі та реалізували чимало цікавих і неординарних проектів. Зараз Ірина в декреті – виховує донечку Ксенію. Вже з перших днів материнства вона відчула на собі, наскільки не пристосована інфраструктура нашого міста для батьків з дітьми, і вирішила, що нарікати на цю проблему мало, потрібно зробити щось, аби це змінити.

– Ставши мамою, я побачила під самісіньким носом те, чого не помічала досі, коли ходила пішки, – розповідає тернополянка. – Раніше я йшла цією дорогою не раз на роботу чи у справах, але особливо не звертала увагу на незручності. Але коли ти ідеш з візочком, то ситуація зовсім інша. Починаєш помічати всі вибоїни, ями, відсутність з’їздів, надзвичайно високі бордюри, дерева і пеньки посеред тротуару, невідповідно вузькі тротуари та інші перешкоди. І вулиці, які ще донедавна у тебе як у пішохода не викликали особливих незручностей, стали справжньою смугою перешкод.

Ірина зізнається, найгірше в цій ситуації те, що дуже часто, аби оминути перешкоди, доводиться виїздити на проїжджу частину, наражаючи себе і дитину на небезпеку. Але іншого виходу просто немає.

– Долаючи дорогу з парку додому, а це орієнтовно 8-10 хвилин, я змушена 5 разів з’їжджати з тротуару на проїжджу частину, щоб оминути два бетонні стовпи, ділянку з вузьким тротуаром, по якій неможливо проїхати, каштан і ще один невикорчуваний пеньок – каже Ірина Зелененька. – Колись я не раз чула від водіїв фразу «ненормальні мами» про жінок, які з візками виходять на проїжджу частину. Зараз я щодня також змушена так робити, аби доїхати на прогулянку в парк. Я не хочу везти свою дитину по дорозі та зустрічати осудливий погляд водіїв. Тому хочу це змінити.

Тернополянки сподіваються, депутати і посадовці їх почують

Ірина сподівається, група «Мама на дорозі» стане корисною спільнотою, яка допоможе привернути увагу до важливих проблем міста. А ще вона надіється, на неї відреагують депутати, посадовці міської ради і таки візьмуться вирішувати проблеми з міськими тротуарами, щоб створити належні умови для безпечного руху мам з дитячими візочками.

– Можливо, депутати та міська влада просто не здогадуються, що така проблема існує, аж доки ми, мами, не розпочнемо активно про це говорити. Я ж, наприклад, не здогадувалася, що тут така халепа з тротуарами, аж допоки не вийшла з пологового з новою водійською категорією – «М», – каже Ірина з посмішкою. – А наша група – це ніби перелік завдань для депутатів, які дійсно хочуть бути корисними громаді і зробити наше місто комфортнішим і зручнішим. На фото і відео можна побачити різні райони міста. Це не надумані скарги, а реальні проблеми.

Для того, щоб розмова в групі була дієвою і щоб проблеми з дорогами можна було вирішити, тернополянка запросила у групу кожного із 42-ох ще досі чинних депутатів нашого міста, міського голову, його заступника, кандидатів у мери і в депутати. В приватні повідомлення в фейсбуці надсилала практично кожному (кількох не знайшла у мережі) повідомлення – коротко про спільноту та запрошення приєднатись для співпраці. Близько десяти з них приєдналися в групу, дехто відповів у коментарях під постом. Міський голова Сергій Надал відписав на повідомлення Ірини, що буде вирішувати ті питання, що наберуть найбільшу підтримку. Інші не відповіли нічого – повідомлення було прочитане і залишилось без відповіді, або взагалі непереглянуте. Ірина каже, коли новообрані депутати вступлять у свої повноваження, то неодмінно напише і їм та сподівається на плідну співпрацю.

– Також я запровадила у групі рубрику “Щаслива мама на дорозі”, – додає жінка. – Щоб не складалося враження, що нам, мамам, все не так і ми бачимо лише по- гане, запрошую всіх запостити матеріал з чудовими і продуманими дорогами для мам, адже в нас такі теж є! До прикладу, оновлений з’їзд на вулиці Чорновола – тут дуже зручно і класно гуляти.

Ірина Зелененька закликає тернополян долучатися до співпраці. Вона переконана, об’єднавшись, можна досягти реальних змін. З усмішкою розповідає: можливо, з часом у групі можна буде запровадити відзнаку для тих депутатів чи посадовців, які врахують думку тернополян і докладуть зусиль для того, щоб ліквідувати проблемні місця. От, наприклад, викорчувати пеньки на тротуарах не потребує надмірних затрат, як і не залишати їх після зрізування дерев.

Публікуючи фото із «родзинками» свого району, Ірина закликає усіх добавляти хештег #маманадорозі та конкретну вулицю, де розташовані пе- решкоди і незручності. Тернополянка переконана, що масовішим стане цей рух, то швидше влада зверне на це увагу. «Адже до всього можна звикнути, та чи варто?» – зазначає вона.