Профілактика раку молочних залоз у жінок. Як самостійно обстежити свої груди?

Статистика ВООЗ свідчить, що рак грудей є найбільш розповсюдженим видом раку у всьому світі. В Україні рак грудної залози теж лідирує серед жіночих онкологічних хвороб. За даними Інституту раку, кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно: при першому огляді у четверті жінок виявляють пізні стадії хвороби, які лікувати надзвичайно важко. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби, адже на 1 стадії рак грудей виліковується у 95% жінок.

У зв’язку із цим лікарі у всьому світі рекомендують проходити огляд у мамолога або гінеколога – щонайменш, раз на рік. А регулярне самообстеження грудей дозволить контролювати стан молочних залоз в інтервалі між відвідуванням мамолога чи гінеколога.

Як правильно обстежити молочні залози самостійно

Самообстеження необхідно проводити щомісяця на 6-12 день менструального циклу. Жінки, у яких менструація відсутня, повинні робити це раз на місяць, в один і той же день.

Найлегше навчитися обстежувати груди, спостерігаючи за лікарем при огляді. Не потрібно соромитися попросити лікаря показати Вам, як правильно це робити, оцінити, чи правильно Ви дієте.

1.Встаньте перед дзеркалом, руки опустіть вниз. Огляньте груди на предмет зміни форми, появи чогось незвичайного (як зморщування шкіри, виділення з соска, припухлість). Стуліть руки за головою, а після, поставивши руки на стегна, трохи нахиліться вперед – і простежте, чи немає ущільнень, порушень форми.

2.Промацування грудей. Робіть повільні кругові рухи по всій поверхні грудей в сторону соска. Особливу увагу зверніть на ділянку між грудьми і під пахвою. Намагайтеся відчути, чи немає ущільнень. Стисніть сосок і перевірте, чи немає виділень. Проводити обстеження допустимо як поздовжніми, так і круговими рухами, але важливо, щоб Ви робили його завжди однаково. Потім повторіть цю ж процедуру лежачи.

Якщо Ви раптом виявили будь-які ущільнення або інші відхилення від норми у ваших грудях, не панікуйте завчасно, але і ігнорувати проблему теж не варто!

Час – дуже важливий фактор! Дослідити ущільнення потрібно якомога раніше. Не чекаючи її перетворення в щось більш серйозне.

Пам’ятайте – навіть якщо під час самостійного обстеження Ви не знайшли нічого підозрілого, необхідно регулярно відвідувати лікаря-мамолога і проходити ультразвукове обстеження молочних залоз.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені спеціалісти, зокрема онкохірург-мамолог, який проведе професійний огляд молочних залоз, за необхідності направить на УЗД грудей. Завдяки нашому найсучаснішому обладнанню і компетентності лікарів, ми зможемо виявити найменші зміни у структурі молочних залоз вчасно і розпочати ефективне лікування!

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