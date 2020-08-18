Вчора спеціально, аби приміряти речі тернопільської дизайнерки Катерини Тимочко, у наше місто навідалася Солістка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна.

Про це в Instagram розповіла Катерина Тимочко.

Раніше я дивилася інтерв’ю з нею і подумала, наскільки ж нестандартне в неї мислення, – зазначила Катерина. – Як було приємно, що Даніела відчула усі задуми на сукнях ще до того, як я про них розповіла. Такі примірки надихають.

Даніела Заюшкіна приміряла близько десяти образів, які створила тернопільська дизайнерка, й охоче в них позувала на камеру.