Солістка гурту Vivienne Mort вбралась в одяг дизайнерки з Тернополя
Вчора спеціально, аби приміряти речі тернопільської дизайнерки Катерини Тимочко, у наше місто навідалася Солістка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна.
Про це в Instagram розповіла Катерина Тимочко.
- Раніше я дивилася інтерв’ю з нею і подумала, наскільки ж нестандартне в неї мислення, – зазначила Катерина. – Як було приємно, що Даніела відчула усі задуми на сукнях ще до того, як я про них розповіла. Такі примірки надихають.
Даніела Заюшкіна приміряла близько десяти образів, які створила тернопільська дизайнерка, й охоче в них позувала на камеру.