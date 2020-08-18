У школах Тернопільщини вчителі ходитимуть на уроки в захисних щитках?

У новому навчальному році в зонах зі сприятливою епідемічною ситуацією вчителі зможуть викладати без маски.

Але в школах помаранчевої зони викладачі повинні носити захисний екран для обличчя.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на освітянському форумі “Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021”.

“Учні і вчителі в заклад освіти заходять обов’язково в масці, яка покриває рот і ніс обов’язково.

В класі дозволяється бути без масок. Стосовно сьогоднішніх рекомендацій: вчителі повинні бути в масках і впродовж уроку, але ми змінимо норму.

Вчителям буде дозволено викладати без маски на обличчі.

У той же час у помаранчевій зоні ми дамо рекомендацію вчителям одягати захисний щиток, який прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес”, –зазначив Ляшко.

Також він нагадав, що в червоній зоні школи будуть закриті.

Рекомендації, які сьогодні затверджені, будуть переглядатися і змінюватися.

“На наступному тижні планується глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, до яких залучаються міністерства охорони здоров’я.

Там також будуть розглядатися питання підготовки до нового навчального року в умовах пандемії.

Також будуть розглядатися питання щодо того, потрібно чи не потрібно тестувати вчителів, учнів.

Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій”, – сказав Ляшко.

Нагадаємо, що 30 липня Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).

Вони затверджені його постановою №42.

Згідно з цими рекомендаціями:

до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;

керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;

якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

мінімізувати переміщення учнів закладом – наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електоросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;

розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом “ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ”.

Також працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватись правил респіраторної гігієни тощо.

Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: 1 маска на 3 робочі години.

В постанові також йдеться про те, що у розкладі занять необхідно передбачити можливість різного початку та закінчення занять для різних класів та груп.

Українська правда