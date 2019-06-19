Тернополяни збираються власноруч підняти дівчинку в візку на Говерлу

Торік у липні тернополяни здійснили мрію Сергія Ткачука, який понад усе хотів побачити найвищу вершину України. Хлопчика у спеціально обладнаному кріслі на власних спинах несли 6 людей. Тепер ці ж люди готуються до здійснення такої самої мрії 12-річної дівчинки Олександри Колісник з міста Бахмут Донецької області, якій лікарі поставили діагноз ДЦП.

«Мрія на всіх» – так назвали проект, навколо якого об’єдналися спортсмени, музиканти, журналісти та багато інших небайдужих людей.

Після сходження з Сергієм мама Саші знайшла мене у Фейсбуку і спитала, чи можна зробити таке для її доньки, — розповіла “Погляду” одна із ініціаторів проекту “Мрія на всіх”, спортсменка Лілія Проць.У Тернополі знову знайшлася команда однодумців, які разом винесуть дівчинку до вершини. Сходження планують на три дні 5 – 7 липня ц.р. Власне підйом на гору відбуватиметься 6 липня.

Обговорюємо можливість разом з нею підняти ще кількох дітей з інвалідністю із Тернополя, – додала Лілія Проць.Аби все вдалося, волонтерам необхідна чимала сума грошей, які можна пожертвувати на банківську картку: 4149 6293 8177 4884 (Проць Лілія Петрівна).