13 молодих лейтенантів поповнять ряди рятувальників Тернопільщини. Начальник Управління полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей привітав молодих офіцерів з початком кар’єри та побажав успіхів в подальшій службовій діяльності.

З новоприбулими випускниками спілкувались і психологи Управління ДСНС України у Тернопільській області. Старший психолог Olga Shepel розповіла присутнім, з якими психологічними труднощами доведеться зустрічатися під час виконання професійних завдань. Також до уваги випускників був представлений майстер-клас із проблематики спілкування з різними категоріями людей. А наостанок провели тестування з питань визначення рівня інтелектуальних здібностей та рівнів адаптації до нових умов середовища.

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