У Тернополі раптово припиняє роботу кінотеатр “Сінема Сіті”

Сьогодні тернополян збентежили новини про те, що в Тернополі припиняє роботу кінотеатр “Сінема Сіті”, що в ТРЦ “Подоляни” — на цей час це єдиний у місті кінотеатр, в якому можна переглянути актуальні світові кіно-прем’єри.

Закриття підтвердило і керівництво кінотеатру. Наразі причину не називають. Як свідчить афіша на офіційному сайті “Сінема Сіті”, востаннє тут можна буде переглянути фільми 6 лютого.

Втім, це доволі очікувано. Кінокомплекс уже давно не модернізували, меблі у жахливому стані, аксесуари для перегляду фільмів 3D вже давно безмовно натякали, що “Сінема Сіті” йде, так би мовити, на дно.